Cuociuova: funzioni e il modello dell’anno

Grazie al cuociuova è possibile preparare tantissime ricette e piatti a base di uova.

Le uova sono un alimento proteico e tantissimi al mattino fanno colazione con questo prodotto. Per preparare le uova in tantissimi modi diversi, il cuociuova è lo strumento che non può assolutamente mancare. Vediamo come funziona, gli usi e il miglior modello che si trova in commercio.

Cuociuova

Le uova sono un alimento ricco di proteine e fondamentale nella dieta al punto che è possibile anche mangiarle a colazione in attesa di cominciare la giornata. Per chi ha poco tempo o difficoltà a cucinarle in modi diversi, si può comprare il cuociuova, un elettrodomestico che di prepararle in tantissime varianti in modo da cambiare la propria alimentazione. Un accessorio che permette di preparare e cucinare le uova in tantissimi piatti e ricette.

In commercio si trovano tantissimi modelli di cuociuova elettrici che, sfruttando la resistenza posta all’interno dell’elettrodomestico, permettono di cucinare l’uovo in maniera perfetta per gustarlo in ogni modo. I modelli sono vari: oltre all’elettrico, si trovano anche con cottura al vapore che si rivelano molto economici e facili da usare, per microonde.

Si trovano anche tipologie di cuociuova a batteria che sono l’ideale per chi è in viaggio e non vuole rinunciare al piacere di una omelette o una frittata. In base ai vari usi e ai piatti o ricette che si vogliono preparare, è possibile trovare il modello adatto per usarlo come si vuole in cucina per deliziare amici e parenti.

I modelli di cuociuova si distinguono anche per la capacità di cuocere le varie uova. Alcuni permettono di cuocere fino a 3 uova, altri arrivano a 6 con forma a base rettangolare oppure rotonda. I modelli di questo tipo permettono di cuocere fino a 7 uova, ma sono molto ingombranti e non particolarmente adatti a una casa dalle dimensioni piccole. Sono dotati di un coperchio trasparente in modo da vedere le uova durante la cottura

Cuociuova: utilizzi in cucina

Le uova sono un ingrediente molto versatile in quanto si possono preparare tantissime ricette e piatti sia dolci che salati, ma spesso non è facile cuocerle perché non si dispone del giusto strumento. Il cuociuova è l’apparecchio ideale per la cucina in quanto permette di preparare sia uova sode che in camicia, ma anche alla coque oppure piatti molto particolari.

Si possono usare in pentole di varie dimensioni. Sono realizzati in materiali di ottima qualità, oltre a essere molto facili da usare. Basta sgusciare le uova all’interno, aggiungere degli ingredienti per un contorno, chiudere il coperchio e lasciarle cuocere. Un metodo molto semplice, veloce e adatto anche per chi ha poco tempo.

Funziona sia batterie che tramite la corrente elettrica oppure direttamente nel microonde. Per usare il cuociuova che funziona tramite la corrente elettrica, bisogna riempire il serbatoio di acqua, inserire le uova chiudere il coperchio e attaccare la spina. Solitamente sono dotati di un segnale acustico che avverte che la cottura è giunta a termine.

Per quanto riguarda l’uso dei cuociuova al microonde, basta inserire l’acqua e le uova all’interno della vaschetta per poi metterle nel microonde. Il forno riscalda il prodotto in modo che sia pronto da portarlo in tavola. Diverse le ricette che si possono realizzare, come uovo alla coque. Bisogna immergerlo in acqua fredda, portarlo a ebollizione e farlo cuocere per massimo 4 minuti. Basta poi insaporire con del pane o pepe e servire.

Cuociuova: il miglior prodotto

Come si è visto, sono diversi i modelli di cuociuova presenti sul mercato e ognuno è in grado di fornire ottimi risultati per quanto riguarda la cottura delle uova. Il modello migliore, consigliato da consumatori è attualmente eggCooker, che cuoce le uova in pochissimo tempo. Un apparecchio che cuoce fino a 7 uova e dotato di ben tre modalità di cottura. E’ considerato il migliore grazie alla semplicità d’uso e al rapporto qualità prezzo.

Eggcooker è l’alternativa ideale a pentole e padelle che si sporcano e richiedono tantissima pulizia. Si tratta di un modello di cuociuova elettrico che permette di cucinare le uova come si desidera, che sia alla coque o sode. Uno strumento che, non solo permette di risparmiare tempo, ma non sporca garantendo una cucina pulita.

Basta semplicemente aggiungere dell’acqua per preparare delle ricette e piatti gustosi da consumare sin dalla colazione a base di uova. Permette di risparmiare tempo, anche durante il lavaggio dal momento che basta smontare le parti in metallo per poi riporle in lavastoviglie.

Per chi volesse approfittare dell'acquisto di eggcooker, non è vendibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, considerando l'esclusività e originalità del prodotto.

