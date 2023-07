Cura degli occhi, SIFI conquista l'estero e duplica fatturato

Roma, 21 lug. (askanews) – Sifi, azienda farmaceutica italiana leader nel settore oftalmico

e nello sviluppo di soluzioni innovative per il trattamento delle patologie oculari conquista i mercati esteri con la sua tecnologia innovativa: il fatturato estero è infatti duplicato nel primo quadrimestre.

Sspecializzata nella cura degli occhi dal 1935, Sifi sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative e attraverso la sua ricerca e sviluppo, è impegnata a migliorare la qualità della vita dei pazienti, esportando in più di 40 paesi nel mondo con una presenza diretta in Italia, Spagna, Francia, Romania, Messico e Turchia.

Ampia la gamma di soluzioni terapeutiche di Sifi, inclusi farmaci innovativi, dispositivi medici e nutraceutici, con lo sviluppo e produzione di dispositivi medico chirurgici conformi ai più

elevati standard qualitativi internazionali ed un portfolio chirurgico vanta un’ampia gamma di lenti intraoculari innovative.

Pioniera nello sviluppo delle lenti intraoculari EDOF (Extended Depth of Focus), prodotte nello stabilimento ad alta tecnologia alle pendici dell’Etna, Sifi è la prima azienda italiana a

raggiungere, con le sue IOL dal design ottico unico e brevettato, mercati dall’Argentina al Giappone, alla Nuova Zelanda, passando

per la Georgia, l’Azerbaijan, il Vietnam e molti altri.

Nel primo quadrimestre 2023 SIFI ha confermato la sua strategia di sviluppo, concretizzando una celere espansione in ambito internazionale.

“SIFI è un’azienda basata in Italia, che partendo dalla Sicilia dove è stata fondata, ha maturato una vocazione internazionale che le ha consentito in pochi anni di rendere disponibili in un crescente numero di pazienti con patologie oculari, le più

innovative soluzioni tecnologiche e terapeutiche.” ha dichiarato Antonio Roldan, Executive Director Export Markets SIFI, “Oggi possiamo attestare di aver raggiunto anche le aree geografiche

più lontane, a conferma della qualità e delle caratteristiche particolari e innovative delle nostre tecnologie, con vendite che hanno registrato un aumento a doppia cifra rispetto allo stesso

periodo dello scorso anno.”

Di recente ha reso disponibili nuove terapie per i pazienti con glaucoma, sviluppate tramite una tecnologia unica nel settore che consente una somministrazione senza conservanti. Questi prodotti vengono realizzati grazie ad una linea produttiva interamente progettata e realizzata all’interno dell’impianto di Aci Sant’Antonio a Catania.

Fortemente orientata al futuro e al benessere dei pazienti, è recentissimo l’accordo “Preparation for Human needs” siglato in Iraq, per la distribuzione di farmaci e dispositivi medici comprese le lenti intraoculari, anche in cliniche e ospedali che

accolgono i pazienti più disagiati. In Europa ha siglato un accordo di partnership particolarmente strategico con il colosso francese Cristalens che ha scommesso sulla ricerca e sviluppo SIFI in ambito chirurgico e distribuisce da giugno 2023 le lenti intraoculari in territorio francese.

E nel 2023 continua l’espansione internazionale con il lancio di una serie di nuovi prodotti come ad esempio la lente intraoculare Evolux, unica nel suo genere per prestazioni e che porta ad un

altissimo livello il miglioramento della vista dei pazienti a cui verrà impiantata in sostituzione del cristallino naturale.

Lo Stabilimento SIFI di Produzione di Farmaci e Medical Device è dotato di tecnologia Blow-Fill-Seal (BFS) per la produzione asettica, a ciclo continuo, di colliri, gel ed emulsioni, con un

team di tecnici altamente specializzati nelle operazioni di produzione e di controllo qualità.