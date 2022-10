Curiosità: il significato dietro la cerimonia della campanella

La cerimonia della campanella, la pratica storica di passaggio di testimone tra i leader del Paese

Il mondo della politica anche al giorno d’oggi rimane legato ad alcune tradizioni, una delle più particolari e caratteristiche, da mettere rigorosamente in atto al momento di insediamento del nuovo governo, è la cerimonia della campanella.

La cerimonia della campanella: cos’è

La pratica è nata ormai 26 anni fa, quando Romano Prodi prese il posto del tecnico Lamberto Dini a Palazzo Chigi, il nome ufficiale della seguente procedura è “cerimonia di insediamento del nuovo governo“, ma di fatto il “rito della campanella” ha ampiamente soppiantato la nomenclatura ufficiale. La procedura prevede che il presidente in uscita consegni la campanella utilizzata precedentemente dal primo ministro per dare il via alle riunioni del Consiglio dei ministri, è proprio questo il simbolo del passaggio di potere da un Presidente del Consiglio all’altro.

Quando avviene la cerimonia

La cerimonia della campanella ha avuto luogo domenica 23 ottobre intorno alle 10.30, e viene avviata solo dopo che l’esecutivo in arrivo ha già prestato giuramento al Quirinale. Dopo il giuramento il Presidente del Consiglio si reca a Palazzo Chigi in compagnia del consigliere militare: passa in rassegna la guardia d’onore, e dopo aver salutato il segretario generale alla Presidenza del Consiglio, sale lo Scalone d’Onore recandosi alla Sala delle Galere.

Accolto dal predecessore uscente, i due hanno un incontro riservato (in quest’occasione dunque sarà tra Draghi e Meloni) nello Studio presidenziale; raggiunti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, bisogna tornare al Salone delle Galere per partecipare alla cerimonia ufficiale con giornalisti e telecamere.

Solo dopo queste procedure formali il nuovo Presidente del Consiglio può rientrare nel suo studio, mentre quello uscente viene accompagnato per lo Scalone d’Onore ricevendo nel cortile interno gli onori militari della guardia d’Onore.

A questo punto il Presidente del Consiglio può dare il via al primo Consiglio dei Ministri.