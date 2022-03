Curling: Mondiali, Italia ko con la Germania, sfuma l'obiettivo playoff per le azzurre

Prince George, 24 mar. -(Adnkronos) – Costa cara all’Italia la sconfitta contro la Germania della skip Jentsch. Ai Mondiali femminili di curling di scena a Prince George, in Canada, la Nazionale tricolore guidata dall’allenatrice Violetta Caldart deve abbandonare i sogni di qualificazione alla seconda fase del torneo.

Undicesime in classifica quando mancano due partite al termine del round robin, le azzurre possono ora soltanto cercare di chiudere al meglio la rassegna iridata contro Danimarca e Repubblica Ceca.

Nella quinta giornata dei Mondiali l’Italia ha affrontato dapprima la Germania in un match combattuto ed equilibrato. Il team tricolore – in pista con Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Veronica Zappone (Mole 2020 Ice Skating) – ha costretto le avversarie a due mani nulle per poi rubare la mano nel terzo end con due punti.

Tre ne sono però arrivati subito dopo dalla Germania che ha chiuso in vantaggio la prima metà di gara sul 3-2. Dopo una marcatura avversaria nel sesto l’Italia si è riportata in parità nel settimo con due punti che hanno fissato il risultato sul 4-4. Decisivi purtroppo i due punti tedeschi dell’ottavo end a cui le nostre hanno replicato con una sola marcatura nel nono, lasciando così nel decimo la Germania libera di chiudere sul 7-5.

Nella notte italiana è poi arrivato il secondo successo azzurro del torneo. A farne le spese è stata la Turchia, superata 9-7. Perfetta parità nella èrima metà di gara con il risultato sul 3-3 dopo cinque end con due mani da due punti e una ripresa da una sola marcatura per entrambe le squadre. Dopo un sesto end senza punti, tra settimo e ottavo ecco il break azzurro: quattro punti complessivi e fuga.

La Turchia non ci sta e mette a referto 3 punti nell’ottavo rubando la mano nel nono. Sul 7-7, con il possesso del martello, Constantini e compagne non sbagliano e realizzano i due punti finali che regalano la vittoria all’Italia. L’Italia tornerà ora sul ghiaccio nella notte tra giovedì e venerdì per il match contro la Danimarca prima di chiudere, nella serata di venerdì, contro la Repubblica Ceca.