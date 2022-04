Roma, 5 apr. (Adnkronos) – L’Italia del curling maschile esce sconfitta dal Canada per 10-4 ai Mondiali di Las Vegas. Gli azzurri, reduci da due vittorie contro Svezia e Finlandi, ora sono al settimo posto e puntano le speranze sui playoff che metteranno in palio gli ultimi due accessi per le semifinali.