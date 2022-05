Curve mozzafiato e tutina blu elettrico, Elettra Lamborghini fa impazzire i fan

Un nuovo taglio di capelli più "sbarazzino", occhioni sgranati e curve mozzafiato tenute dalla tutina blu elettrico, Elettra Lamborghini fa impazzire i fan

Curve mozzafiato e tutina blu elettrico che le esalta oltre ogni ragionevole dubbio, Elettra Lamborghini fa impazzire i fan e mette in mostra tutta la sua prorompente bellezza unita a quel “qualcosa in più” che ne fa da sempre una che, come si dice in gergo “buca lo schermo”.

Come suo consueto la cantante mixa ironia e sensualità e sui social posta una foto che manda i follower in visibilio. Di certo il suo ultimo post, condiviso sia su Instagram che su Facebook, non è certo passato inosservato.

Curve mozzafiato e tutina per Elettra Lamborghini

Elettra ama divertirsi, stuzzicare e soprattutto divertire gli altri, e seguendo questo mood che è un po il suo mood di vita spesso e volentieri offre a fan e follower scatti che attentano alla salute cardiaca di chi li sbircia.

E in quest’ultimo scatto la Lamboghini non si è smentita: dopo un inizio 2022 trascorso al sole della “sua” Miami ha sfoggiato un tuta blu elettrico molto aderente che dà un risalto assoluto alle sue curve prosperose.

Quasi 300mila like in poche ore

E i follower? Come sempre hanno risposto in tanti, tantissimi: in poche ore quella foto ha collezionato più di 2.000 commenti e oltre 281.000 like. Elettra è anche reduce da una sorta di rivoluzione del suo look: via i capelli lunghi e ben arrivato ad un caschetto simmetrico, roba di eleganza assoluta che fa ancor più contrasto con le sue forme.

Roba di poche settimane, a contare quanto Elettra tenda a tornare “capellona” in poco tempo. Ma il dato è che la Lamborghini potrebbe anche indossare una parrucca di pannocchie e sarebbe sempre una da 300mila like in due ore, perché sa essere sensuale senza rinunciare ad essere allegra.