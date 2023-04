Curzio Stirpe muore nella notte: l'impenditore stroncato da un malore

L’ingegner Curzio Stirpe è scomparso all’improvviso nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 Aprile. A stroncare l’imprenditore, fratello di quel Maurizio Stirpe noto nel mondo del calcio per essere il presidente del Frosinone, sarebbe stato un malore sopraggiunto nelle scorse ore.

Curzio Stirpe, il fratello del presidente del Frosinone ucciso da un malore

Lutto nel mondo dell’industria e dello sport; il presidente ed amministratore delegato di Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali SpA e presidente di Stirpe Finanziaria Immobiliare Srl, Curzio Stirpe è morto nella notte. Ad uccidere l’uomo sarebbe stato un malore sopraggiunto all’improvviso dopo che l’ingenere era andato a letto. Curzio nei giorni scorsi sembrava stare bene ed era stato visto allo stadio che porta il nome di suo padre lo scorso weekend per il match del Frosinone.

Il lutto nella ciociaria

L’ingegner Curzio, in questo periodo, stava completando il secondo mandato come presidente della sezione Progettazione Materiali e Impianti di Unindustria, l’Unione degli Industriali e di varie imprese nella zona, una sezione che associa 136 imprese per oltre 5 mila dipendenti. L’uomo lascia, oltre alla moglie Lucia Ianni, anche le figlie Alessandra, Annalisa e Benedetta.