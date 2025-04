"Custodi di cinema", il Centro Sperimentale svela i suoi tesori

Roma, 1 apr. (askanews) – Aprire le porte del Centro Sperimentale di Cinematografia alla città per mostrare alcuni dei tesori che custodisce. Nasce con questo obiettivo “Custodi di sogni”, il festival che fino al 6 aprile offre proiezioni, omaggi, riscoperte, incontri con molti ospiti e ex allievi. Nella giornata di apertura protagonista è stata Dacia Maraini, in veste di regista questa volta, e si è reso omaggio a Claudio Caligari. Nei prossimi giorni sono previsti incontri con Liliana Cavani, madrina del festival, Nanni Moretti, Dario Argento.

Il festival è ideato dal Conservatore della Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di Cinematografia Steve Della Casa, che ha spiegato: “Abbiamo pensato che si potevano aprire i nostri archivi e invitare la gente a venire a vedere le cose più belle che abbiamo, le cose più rare anche. Non solo Ecce Bombo che ha vinto il Leone d’oro a Venezia, un restauro che abbiamo fatto noi, oppure La notte di Antonioni, ‘Sei donne per un assassino’ di Mario Bava, ‘L’uomo delle stelle di Tornatore’ ma anche le piccole cose, i film underground oppure i film che appartengono alla grande epopea del cinema muto. Li abbiamo messi tutti insieme e con questo cocktail ci mostriamo al pubblico per dimostrare che la Cineteca è un posto vivo, è un posto in cui ci si diverte e ci si può far divertire”.

Quest’anno ricorrono i 90 anni della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che è votata alla formazione con la Scuola Nazionale di Cinema, alla conservazione e alla ricerca. L’obiettivo della Presidente Gabriella Buontempo è di portare sempre più il tesoro della Cineteca sul territorio nazionale. Nella giornata conclusiva del festival sarà proprio lei, insieme a Giancarlo Giannini, a presentare la versione restaurata di “Travolti da un insolito destino”. Uno dei tanti omaggi di “Custodi di sogni” alle donne del cinema, come ha spiegato la stessa Presidente: “Le donne sono centrali. Perché sono un po’ anche delle dee che ci devono accompagnare con i loro buoni auspici”.