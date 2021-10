Customer experience, le soluzioni di Skeepers per le aziende

Milano, 18 ott. (askanews) – Nell’era della Trust Economy, l’economia della fiducia, i consumatori hanno l’ultima parola. Una realtà che le aziende devono imparare a gestire rispondendo alla crescente domanda di autenticità, trasparenza e dialogo. La customer experience oggi è diventata cruciale, ha spiegato Pascal Lannoo Cmo (Chief Marketing Officer) di Skeepers (www.skeepers.io/it/), una digital company specializzata in servizi e soluzioni di customer engagement & experience management: “Ogni relazione tra esseri umani si basa sulla fiducia.

Oggi la grande sfida per i brand è costruire una relazione di fiducia e di trasparenza con i propri consumatori. Teniamo presente che la pandemia ha portato alla digitalizzazione massiccia di milioni di consumatori contro la loro volontà. Sul web hanno scoperto nuovi brand e canali di distribuzione: loro hanno bisogno dei suggerimenti di altri consumatori per costruire la fiducia verso un brand e scegliere che cosa acquistare”.

Skeepers si inserisce in questo contesto offrendo alle aziende una serie di servizi per gestire il ciclo della customer experience grazie a tecnologie e software costruiti per raccogliere e gestire i dati, gli input e i feedback degli utenti.

Dalla raccolta e moderazione di review online, a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per raggiungere gli utenti nel modo più personalizzato e pertinente possibile.

“Skeepers offre soluzioni tecnologiche per aiutare i brand a considerare i propri clienti validi collaboratori. Li aiutiamo a raccogliere le recensioni e i feedback, ad analizzarli per costruire una migliore customer experience”, ha detto Lannoo.

“Siamo molto lieti di aver acquistato una predictive customer data platform che raccoglie oltre ai dati degli utenti anche i loro comportamenti e le loro intenzioni di navigazione: è l’ultima frontiera del marketing one to one. E permette anche ai consumatori di ricevere meno email e notifiche, perché più selezionate, dai brand: questo è un miglioramento della customer experience”, ha spiegato il manager di Skeepers.

Con la sua suite di soluzioni SaaS (Software as a Service) complementari e fruibili autonomamente, Skeepers è attiva in 7 paesi nel mondo (Francia, Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Stati Uniti e Brasile). Ha 230 dipendenti e più di 6.500 clienti a livello globale, tra cui Decathlon, Leroy Merlin, Maisons du Monde, Generali, Clarins, Engie e Marionnaud.

Skeepers prevede di raggiungere un fatturato globale di 35 milioni di euro entro la fine dell’anno.