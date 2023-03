Cutro, Baldino: "Salvini scappa dal Parlamento come un coniglio"

Cutro, Baldino: "Salvini scappa dal Parlamento come un coniglio"

Cutro, Baldino: "Salvini scappa dal Parlamento come un coniglio"

Roma, 7 mar. (askanews) – “Lei risponde nella duplice veste di parafulmine politico e minsitro commissariato, la domanda politicamente più corretta è dove è Matteo Salvini, perché continua a scappare dal Parlamento come un coniglio e a non assumersi le sue respnsabilità”. COsì la vice capogruppo del M5s alla Camera, Vittoria Baldino, si è rivolto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo l’informativa sul naufragio di Cutro, in cui sono morte 71 persone.

“Queste sono domande che non dovremmo rivolgere soltanto a lei è noto che l’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della covenzione Sar è il minisitro dei Trasporti, Salvini, che ha presteso la delega ai porti per spadroneggiare sul tema della immigrazione”

“Salvini venga a rispondere – ha aggiunto – altrimenti se ritiene di rispondere solo a se stesso si guardi alo specchio e si dimetta”.