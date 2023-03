Cutro, le condizioni di vita dei sopravvissuti: senza letti e riscaldamento

Sui social network stanno circolando le immagini dei capannoni allestiti di fronte al Cara di Crotone che ospitano i migranti sopravvissuti della terribile strage di Cutro. Molte utenti hanno mostrato indignazione per le terribili condizioni di vita a cui i naufraghi sono costretti.

Strage di Cutro, le condizioni di vita dei sopravvissuti a Crotone

Come vivono i sopravvissuti della strage di Cutro? In questo momento i migranti naufraghi vivono all’interno di alcuni capannoni allestiti a Crotone in condizioni veramente al limite. Un solo bagno per tutti in comune, assenza di letti per tutti gli ospiti, materassi a terra, e mancanza totale di riscaldamento.

La denuncia di Alessandra Sciurba

A denunciare per prima quanto sta succedendo è stata Alessandra Sciurba, una docente di Deontologia e sociologia e critica del diritto all’Università di Palermo che sta lavorando nella struttura come volontaria. La Sciurba ha pubblicato alcune foto dei capannoni su Facebook, accompagnando le immagini con un lungo commento: “Come in mare ha prevalso la logica di polizia e difesa dei confini su quella del soccorso delle persone in pericolo, in terra prevale la logica del confinamento e della punizione di chi emigra sul rispetto dell’umanità. Ecco dove sono reclusi (illegalmente) i sopravvissuti al naufragio di Crotone. Donne uomini e bambini. Un hotspot improvvisato, una piccola Lampedusa anche per loro.”