Cutro, Meloni lascia la cittadina calabrese fra gli applausi

Roma, 9 mar. (askanews) – Applausi per Giorgia Meloni e per i membri del suo governo all’uscita del Consiglio dei Ministri tenuto a Cutro, teatro del naufragio del 26 febbraio, con una stretta di mano della premier anche ai carabinieri in servizio.

