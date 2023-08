Cutugno: Ambasciatore francese, 'ascoltare le sue canzoni ci ha avvicinato all'Italia'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Addio al grande Toto Cutugno , il cui brano 'L'Italiano' rimane per molti francesi un successo eterno. Per tanti come me, ascoltare le sue canzoni ci ha avvicinato all'Italia e molti artisti francesi hanno interpretato le sue canzoni. Un pensiero...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Addio al grande Toto Cutugno , il cui brano 'L'Italiano' rimane per molti francesi un successo eterno. Per tanti come me, ascoltare le sue canzoni ci ha avvicinato all'Italia e molti artisti francesi hanno interpretato le sue canzoni. Un pensiero ai suoi cari e a tutti i suoi fan". Lo ha scritto su Twitter l'Ambasciatore della Francia in Italia, Martin Briens, ricordando Toto Cutugno, morto oggi all'età di 80 anni.