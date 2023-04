Home > Askanews > Cyber, De Paoli (BIP CyberSec): portiamo innovazione italiana Cyber, De Paoli (BIP CyberSec): portiamo innovazione italiana

Roma, 12 apr. (askanews) – “BIP è un’azienda nata nel 2004 in forte crescita, che oggi conta 4500 persone in 12 paesi. Ed in occasione di questo evento presentiamo il nostro apporto innovativo al settore della Cybersecurity. In BIP ce ne occupiamo in maniera consulenziale ma negli ultimi anni abbiamo capito che era importante provare a trasformare la nostra esperienza e competenza in soluzioni concrete. Come quella che abbiamo creato negli ultimi 5 anni e che si occupa specificamente di un settore molto verticale che è quello della automazione industriale, presente in tantissimi settori, energia, elettricità, Oil&Gas, infrastrutture, trasporti, acqua, sicurezza e difesa. Vogliamo portare come italiani una innovazione che possa servire a livello europeo e che possa essere uno strumento per conoscere e proteggere queste infrastrutture in maniera efficace” Claudio De Paoli, responsabile BIP CyberSec, ha riassunto così il suo Keynote Speech in occasione della III edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit promossa da Angi con lacollaborazione del Parlamento europeo in Italia.

