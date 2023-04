Cyber, Gabrielli (Polizia Postale): formare nuove generazioni

Roma, 12 apr. (askanews) – “Il tema della cybersicurezza è più che mai attuale e va

affrontato su più versanti: istituzionale, economico-finanziario, geopolitico e soprattutto di sviluppo partendo sempre dalle risorse più importanti che sono le risorse umane. Il futuro del

nostro paese in questo settore dipenderà molto da quante risorse e quanti investimenti riusciremo a far calare in particolar modo nella formazione di nuove generazioni di operatori traino e motore di quello che sarà l’assetto e la postura della

cybersicurezza nazionale”.

Così Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale, intervenuto a Roma in occasione della terza edizione dell’ “Innovation Cybersecurity Summit” promosso da Angi in collaborazione con l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo.