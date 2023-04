Cyber, Giupponi: con Women4Cyber per superare gender gap

Roma, 14 apr. (askanews) – “Women4Cyber è un’associazione che promuove il superamento del gender gap nella Cybersecurity, non solo per quanto riguarda il ruolo delle donne ma per coinvolgere studenti e studentesse in questo mondo così affascinante. Come ben sappiamo mancano posti di lavoro e la Cybersecurity è uno di quei mercati con più ricerca di persone al mondo. Non ci occupiamo solo di gender gap nella Cybersecurity ma promuoviamo la formazione di base e collaboreremo con la Polizia Postale in tutti quei progetti sui pericoli nelle nuove tecnologie, alzando la consapevolezza del rischio soprattutto nei genitori, sulle problematiche che così andremo a mitigare”.

Così Selene Giupponi Managing Director EU Resecurity Inc. e Segretario Generale Women4Cyber, presentando l’associazione in occasione del III Innovation Cybersecurity Summit promosso da Angi in collaborazione con l’ufficio del Parlamento europeo in Italia.