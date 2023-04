Cyber, Migliore (Swag): problema aziende è trovare competenze

Roma, 13 apr. (askanews) – “Vedere tante figure istituzionali interessate all’argomento assieme a tanti giovani è una bella esperienza. Uno dei problemi che abbiamo come aziende oggi è trovare nuove persone che si occupano specificamente di nuove tecnologie e cyber security in generale”.

Così Umberto Migliore, Partner & Chief Technical Officer Nexid & IT Governance Swag, in occasione dell'”Innovation Cybersecurity Summit”, iniziativa promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.