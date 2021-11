Cyber Monday 2021: le migliori offerte su Amazon

Il Cyber Monday diventa per gli appassionati di shopping l'ultima occasione per fare acquisti e risparmiare su prodotti informatici ed elettronici.

Per chi ha ancora desiderio di spendere sempre con un occhio al risparmio, può approfittare del Cyber Monday, la giornata dedicata alle promozioni riguardo vari articoli sul mondo della tecnologia e dell’elettronica. In questi paragrafi spieghiamo di che evento si tratta, come funziona e le offerte imperdibili per l’occasione del 2021.

Cyber Monday 2021

Una ricorrenza di origine americana che, proprio come Il Black Friday, offre tantissimi sconti sul mondo cibernetico, quindi relativo a prodotti tecnologici ed elettronici. Stiamo parlando del Cyber Monday, un evento che cade il lunedì successivo al Black Friday e che quest’anno cade il 29 novembre. Una ricorrenza che segna la fine delle offerte e degli sconti per il popolo americano e non solo.

Una giornata molto attesa per le ultime occasioni riservate allo shopping pre-natalizio con i negozi e i siti di e-commerce come Amazon che mettono a disposizione tantissime offerte relative al mondo dell’elettronica e della tecnologia, in generale. Una giornata in cui si vengono a prezzi scontati i tantissimi articoli e prodotti.

Cyber Monday 2021: come funziona

Cyber Monday significa letteralmente lunedì cibernetico e la parola d’ordine, proprio come il Black Friday, in questo giorno, è una sola: sconti e sconti. Si possono trovare tantissime occasioni e sconti su vari articoli, soprattutto elettronica e tecnologia, oltre che prodotti del mondo dell’informatica.

Proprio come accade con il Black Friday, anche per il Cyber Monday le offerte cominciano a partire dalle 00.00 del 29 novembre per poi proseguire fino alle 23.59 dello stesso giorno. Si trovano offerte a tempo limitato, quindi è bene affrettarsi per trovare l’articolo di maggiore interesse. In questa giornata gli sconti arrivano anche a superare il 70%, per cui è bene cogliere al volo l’opportunità.

Cyber Monday 2021: migliori 20 offerte

Sul sito di Amazon è possibile trovare le 20 migliori offerte riguardo qualsiasi articolo del Cyber Monday. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le offerte relative al Cyber Monday del noto e-commerce. Ecco su quali puntare.

1)JBL Tune 500 BT

Sono cuffie wireless con cui si passa da un dispositivo all’altro. Di colore bianco e blu in vendita con 50%.

2)Lychl cuffie bluetooth sports

Sono cuffie per sport, ergonomiche e stabili. In vendita con il 39%.

3)Apple airpods pro con custodia di ricarica

Sono cuffie, auricolari che cancellano i rumori esterni in modo da immergersi. Sconto del 32%.

4)2021 Apple Ipad mini

Un apple Ipad mini con display liquid retina e sconto del 5%.

5)Nintendo switch grigio switch

Una confezione che contiene console portatile e potente. In sconto con 5%.

6)Echo auto porta Alexa in auto con te

Un dispositivo per auto che si accende in pochi secondi. In vendita con 33%.

7)HP Sproket Stampante fotografica

Una stampante portatile che stampa le immagini su carta adesiva. Sconto del 27%.

8)realme GT Neo 2

Uno smartphone con tempi di caricamento rapidi. Con il 18% in sconto.

9)Xiaomi mi smartband 6

Permette di effettuare pagamenti in modo sicuro. Ha il 18% di sconto.

10)Asus laptop F15

Un portatile per qualsiasi cosa si voglia fare. Con il 18% in vendita.

11)LG 27GN800

Un monitor per una esperienza di gioco immersiva. Con il 33% in sconto.

12)Philips the one 43PUS

Una Smart TV 43 pollici led con il 21% di sconto.

13)Ti presentiamo Fire tv stick 4k max

Un dispositivo con telecomando vocale e sconto 40%.

14)Nuovo kindle paperwhite 2021

Molto leggero e facile da trasportare. Con sconto del 18%.

15)Acer Swift X

Un portatile per qualsiasi esigenza con il 23% di sconto.

16)LG 55UP

Una smart tv led 4 k ultra hd con lo sconto del 6%.

17)Novità Apple AirTag

Un dispositivo che permette di trovare le chiavi o la borsa con integrata l’app Dove sei con il 14% di sconto.

18)Xiaomi Poco F3

Uno smartphone veloce e potente AMOLED con 34% di sconto.

19)Oppo Find X3

Uno smartphone dalle capacità potenti con sconto del 43%.

20)Echo Flex

Un dispositivo integrato con Alexa con sconto del 50%.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.