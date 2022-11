Cyber Monday Amazon 2022: le migliori 25 offerte di oggi

I migliori tablet, smartphone, ma anche dispositivi di domotica o per la casa si possono trovare in offerta con il Cyber Monday Amazon.

Sebbene il Black Friday sia ormai terminato, è ancora possibile usufruire di prezzi scontati e promozioni al ribasso grazie a una nuova occasione di risparmio. Arriva, infatti, il Cyber Monday Amazon che permette di approfittare di diversi sconti sul settore dell’elettronica e non solo.

Cyber Monday Amazon 2022

La giornata degli acquisti folli termina con il Cyber Monday, che arriva subito dopo il Black Friday, iniziato nella giornata di venerdì 25 novembre. Una data che ha origini americane, ma che è stata adottata anche in Italia con tantissime e diverse promozioni. Questo nome significa lunedì cibernetico e comincia il 28 novembre prossimo sul noto e-commerce di Amazon.

A differenza del Black Friday le cui offerte riguardano tutti i settori, con questo evento ci si focalizza principalmente sui prodotti e dispositivi elettronici. Dal momento che gli sconti hanno solo la durata di un giorno, solitamente cominciano, in alcuni casi già a partire dal fine settimana.

Cyber Monday Amazon 2022: funzionamento

Considerando che le offerte e le promozioni a ribasso del Cyber Monday hanno la durata soltanto di un giorno e spesso sono offerte lampo, quindi per poche ore, bisogna affrettarsi per trovare ciò che si cerca.

Una giornata dedicata ad acquisti inerenti il settore dell’elettronica e della tecnologia. In questa occasione, è possibile trovare sconti su smartphone, computer, tablet, ma anche reflex. Basta controllare su Amazon per rendersi conto degli sconti offerti che, in questa occasione, sono soltanto online.

Cyber Monday Amazon 2022: le migliori 25 offerte

Qui è possibile trovare le migliori 25 offerte inerenti al Cyber Monday Amazon con sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sull’immagine si possono visualizzare le offerte relative a ogni singolo prodotto accompagnati da una breve descrizione di ciascun articolo.

Ricordiamo che al click sulle immagine seguenti si potranno visualizzare tute le offerte del cybermonday 2022!

1)Fire Tv Cube

Un lettore multimediale per streaming con comandi vocali Alexa.

2)Crucial X8 1TB

Un dispositivo per archiviare foto.

3)Logitech G502 Hero

Un mouse per gaming di ottime prestazioni.

4)LG 27GP850

Un monitor per gaming dalle immagini rapide e fluide.

6)Asus Tuf Dash F15

Un notebook dal telaio compatto e leggero.

7)Nokia G21 smartphone

Uno smartphone del noto marchio Nokia con tripla fotocamera da 50 megapixel.

8)Samyang AF12 mm

Un obiettivo grandangolare per la fotografia astrale.

9)Samsung Galaxy Tab A7

Un tablet da 10″ con fotocamera posteriore.

10)Notebook Lenovo i5

Un pc portatile con tastiera di dimensioni standard.

11)MSI Prestige 15

Un notebook portatile leggero dalle ottime prestazioni.

12)Sony WH-XB910N

Sono delle cuffie wireless con batteria di lunga durata.

13)Agon by AOC AGM700

Sono cuffie per il gioco che si possono regolare.

14)Xiaomi Redmi 9A

Uno smartphone con display a goccia.

15)realme Narzo 50i

Un modello di smartphone dalle prestazioni rapide anche nei giochi.

16)Samsung Galaxy s22 5G

Uno smartphone Android con 4 fotocamere.

17)Huawei Watch Gt3

Uno smartwatch di lunga durata che assolve a diverse funzioni.

18)Hisense 40″ led

Una smart TV con controlli vocali, come Alexa.

19)Philips cuffie auricolari UH202WT/00

Sono delle cuffie bluetooth senza fili.

20)Sonos Move lo smart speaker

Uno smart speaker che permette di ascoltare la musica sia dentro che fuori casa.

21) Apple PC portatile MacBook

Un portatile della Apple leggero con batteria durevole tutto il giorno.

22)Echo Dot (3 generazione)

Uno Smart speaker che, tramite voce, risponde e fornisce qualsiasi informazione.

23)2022 Apple iPhone SE

Un iPhone della Apple in design tascabile e leggero.

24)Metz Smart TV serie MUC8500

Un televisore senza bordi con display a led.

25)Samsung chromebook 4+

Un computer portatile dallo schermo ampio e visione chiara.

Per non farsi cogliere impreparati, ecco alcuni consigli sugli sconti del Cyber Monday in modo da non cadere in truffe.

