Cyber, Pisano (Leonardo): IA, fondamentale security

Roma, 13 apr. (askanews) – “Il tema dell’Intelligenza artificiale riempirà le nostre menti e i nostri desideri per il futuro perchè le nuove tecnologie vanno giustamente inseguite ma dal punto di vista della security vanno controllate per riuscire a migliorare la nostra linea difensiva”.

E’ la sintesi di Antonio Pisano, SVP Cyber & Information Security Leonardo, in occasione dell'”Innovation Cybersecurity Summit”, iniziativa promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.