Roma, 17 apr. (askanews) – “Ci sono fondi in campo digitale specialmente nel settore della Cybersecurity, parliamo di 375 milioni di euro per il periodo 2023-24”. Lo ha sottolineato Massimo Pronio, responsabile comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, a margine dell’ultimo Innovation Cybersecurity Summit promosso a Roma da Angi.

