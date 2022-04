Cybersecurity, Angi: tema cruciale,serve dialogo pubblico-privato

Roma, 28 apr. (askanews) – “Straordinario successo di pubblico e contenuti all’Innovation Security Summit promosso dall’Angi che ha chiamato a sè i principali protagonisti sul tema. Un dialogo che ha visto esponenti del mondo delle aziende e accademico con l’obiettivo di essere capofila in una visione legata anche alla sicurezza cibernetica di cui Angi si fa promotore, evidenziando il proprio impegno sia al manifesto della cybersicurezza presentato alle istituzione, che alla nostra ricerca che ha messo in luci i dati sul tema, sia sul maggior impegno in termini di investimenti che l’opinione pubblica si aspetta che devono essere fatti perseguendo gli obiettivi dichiarati dal governo di cui Angi si fa promotore per un dialogo fattivo con tutti gli stakeholder”.

Lo ha detto Gabriele Ferrieri Presidente ANGI, intervenendo all’Innovation Securty Summit.