Cybersecurity, Capra (Howden) a imprese: 'attenti a canali social e fare backup sicuri'

Roma, 19 lug. (Adnkronos/Labitalia) – "Il messaggio che va dato è che le tecnologie aiutano sempre ma poi vanno usate bene. Sempre più aziende oggi sono vittima di attacchi informatici mirati ai loro canali social – come Instagram e LinkedIn – a causa della mancata attivazione della doppia autenticazione. Un grave rischio per la sicurezza aziendale”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Emanuele Capra, responsabile cyber security e business continuity di Howden Consulting, primo broker assicurativo al mondo al di fuori del Nord America.

Il furto delle credenziali dei canali social può causare danni significativi e risultare estremamente difficile da risolvere. Recuperare un account Instagram violato richiede mesi di lavoro e i danni conseguenti possono essere gravi. Attivare la doppia autenticazione su tutti i canali social utilizzati è un'azione semplice ed efficace per prevenire potenziali attacchi e minimizzare i danni. Oltre alla protezione dei canali social, Capra sottolinea l'importanza cruciale dei backup. Molte aziende, soprattutto di piccole dimensioni, trascurano ancora l'implementazione di backup adeguati e sicuri. Howden ribadisce l'importanza di seguire una regola fondamentale: backup, backup e ancora backup. Implementare una politica di backup sicuri e archiviare i dati al di fuori della rete aziendale riduce il rischio di perdita irreversibile dei dati in caso di attacco informatico.

La protezione dei canali social e l'implementazione di backup sicuri rappresentano due misure essenziali per le aziende che desiderano preservare la sicurezza dei propri dati e prevenire gravi danni derivanti da attacchi informatici. In un'epoca in cui la digitalizzazione è al centro delle operazioni aziendali, investire nella sicurezza informatica è diventato un imperativo per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Capra sottolinea l'urgenza di proteggere le aziende anche attraverso soluzioni assicurative adeguate: “Dopo un attacco informatico le conseguenze per le aziende sono spesso disastrose: senza i propri sistemi informatici funzionanti, l'attività produttiva viene bloccata e la capacità di fatturare viene drasticamente compromessa. Questa è una delle ragioni principali per cui Howden, in qualità di broker assicurativo, enfatizza l'importanza di adottare coperture assicurative per mitigare gli effetti devastanti degli attacchi informatici”.

"Un'azienda che ha subito un danno significativo e ha affrontato almeno una settimana di grave interruzione delle attività deve ricostruire le cose in fretta, integrando nuove tecnologie e soluzioni", dice. Capra evidenzia che le aziende dovrebbero considerare il rafforzamento e il consolidamento delle misure di sicurezza informatica come parte integrante del percorso di recupero dopo un attacco. L'obiettivo è ridurre la probabilità che simili incidenti si ripetano e mitigare gli effetti devastanti che possono avere sulle attività aziendali. Ciò include l'implementazione di buoni backup dei dati e l'adozione di altre misure preventive.

In conclusione, Capra sottolinea che la sicurezza informatica e la copertura assicurativa non sono solo questioni per le grandi imprese, ma devono essere considerate anche dalle aziende di dimensioni più piccole. Proteggere le reti e i sistemi informatici aziendali dovrebbe essere una priorità per tutte le organizzazioni, al fine di garantire la continuità operativa e la protezione dei dati sensibili.