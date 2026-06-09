Cybersecurity: con IA e geopolitica più minacce ma cresce la risposta

Roma, 9 giu. (askanews) – In uno scenario in cui la cybersicurezza è sempre più intrecciata agli equilibri geopolitici, aumenta il rischio cyber per cittadini, imprese e istituzioni. L’intelligenza artificiale, da un lato, accelera e rende più scalabili le minacce; dall’altro, offre nuove capacità di analisi e difesa. E’ quanto emerge dalla seconda edizione del “Cyber Security Report – Analisi delle minacce ed evoluzione dello scenario”, realizzato da TIM e Cyber Security Foundation.

Secondo il dossier – che si basa sulle evidenze raccolte dai presìdi di difesa del Gruppo TIM nel corso del 2025, con il contributo analitico del Centro Studi TIM – crescono però anche la consapevolezza e la cooperazione tra istituzioni, imprese e comunità tecnica: leve fondamentali per trasformare l’analisi della minaccia in capacità concreta di prevenzione, risposta e resilienza.Alessandra Michelini, Amministratrice delegata di Telsy (Gruppo TIM): “Abbiamo contribuito attivamente alla redazione del report, perché speriamo che mettendo a fattor comune le nostre conoscenze su quelle che sono le minacce cyber si possa favorire una maggiore consapevolezza del sistema e quindi risposte più efficaci e tempestive”.Nel 2025, rileva il report, aumentano a livello globale gli attacchi ransomware.

Quasi un evento su due riguarda gli USA, mentre l’Unione europea è la seconda area più colpita. In Italia i casi sono stati 166, +14%, con circa 4 episodi su 10 concentrati nel Nord-Ovest; in Lombardia oltre il 30% del totale nazionale. Sul fronte degli attacchi DDoS invece, gli eventi sono in calo, anche grazie alle misure di prevenzione attivate.

Ma gli attacchi risultano più mirati, persistenti e concentrati su target strategici, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto operativo. In Italia uno su due ha interessato il settore istituzionale e governativo.Marco Gabriele Proietti, Fondatore e Presidente Cyber Security Foundation: “Ci sono tantissimi attacchi cyber che dobbiamo cercare di contenere. La cybersecurity ad oggi deve diventare una cultura per tutto il nostro paese italiano e deve dare anche attività di formazione per il nostro sistema-Paese”.Di fronte alle nuove minacce, bisogna dunque investire in una cultura della sicurezza informatica, preventiva e diffusa: dalla pubblica amministrazione alle PMI, dalla scuola fino ai servizi essenziali.Alessandro Colucci, deputato e Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica: “Le minacce cyber sono un pericolo per le famiglie, le imprese e le istituzioni: è fondamentale fare rete, fare squadra, dialogare, confrontarsi, essere consapevoli del rischio ed intervenire ciascuno per la propria parte per avere di questo sistema un beneficio e non un momento di preoccupazione”.Reti di telecomunicazioni, dati, infrastrutture cloud e sistemi di comunicazione sono asset strategici essenziali per la continuità operativa del Paese e per la competitività del sistema economico.Alessandra Michelini, Amministratrice delegata di Telsy (Gruppo TIM): “Telsy è la società del gruppo che si occupa di cyber security e siamo storicamente e da sempre a supporto delle pubbliche amministrazioni, del governo e delle aziende sulle tematiche di sicurezza e crediamo che queste tematiche siano a questo punto, per fortuna, ormai centrali all’interno del dibattito civile e politico, perché si è compreso come la protezione degli asset strategici del Paese, che vuol dire dati in primis, ma anche infrastrutture critiche, sia alla base elemento essenziale per favorire la competitività dell’impresa italiana, l’economia e ovviamente la sicurezza dei confini nazionali”.La cybersicurezza, evidenzia dunque il rapporto, non è più soltanto una questione tecnologica, ma è una condizione essenziale per la continuità dei servizi, la competitività del tessuto produttivo e la sicurezza nazionale.