Cybersecurity, Confassociazioni: attacchi in aumento in Italia

Roma, 17 lug. (askanews) – “Il tema della transizione digitale, il tema dell’intelligenza artificiale, il tema della cybersecurity, sono strumenti che devono andare di pari passo. Più si sviluppa un sistema data-driven, più facciamo tutta la transizione della nostra documentazione al digitale, più sviluppiamo l’intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, e più siamo esposti in termini di cybersicurezza.

Da questo punto di vista, l’Italia, pur rappresentando soltanto lo 0,6% della popolazione e il 2% del Pil mondiale, subisce il 10,1% degli attacchi gravi che vengono fatti a livello globale, paragonandosi in termini di quadro competitivo a Paesi molto più grandi”. Lo ha detto Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, a margine del convegno “Cybersecurity e AI, orizzonti strategici e impatti verticali”, svoltosi a Roma presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva (Senato della Repubblica).

“Per il resto, vediamo aumentare ulteriormente, +31%, nel 2024, gli attacchi ransomware, gli attacchi di DDoS, che sono quelli che bloccano i servizi online, gli attacchi alle strutture ospedaliere e sanitarie. Compreso l’attacco al mondo delle news e dell’informazione, di cui non parliamo spesso, dove si sta cominciando a ragionare anche in Italia di guerra ibrida, cioè di una guerra non dichiarata, che comunque tende a ragionare di cybersicurezza delle nostre strutture”, conclude.