Cybersecurity, Corazza (Parlamento Ue): priorità per cittadini

Roma, 12 apr. (askanews) – “La Cybersicurezza è una delle priorità su cui i nostri cittadini ci chiedono di lavorare insieme a livello europeo. Come per lo Spazio dobbiamo sviluppare un’economia strategica, investire di più ed avere un quadro regolamentare che è già in corso di definizione”. Così Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in occasione dell'”Innovation Cybersecurity Summit”, iniziativa promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.

