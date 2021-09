Cybersecurity: Cso Group per migliorare sicurezza aziendale e collaborare con istituzioni

Roma, 15 set. (Labitalia) – Aipsa – associazione italiana professionisti security aziendale presenta il Cso group, un gruppo di lavoro composto dai responsabili security delle principali aziende nazionali e di grandi realtà internazionali operanti in Italia, che darà vita a tavoli di confronto e collaborazione strutturati su tutte le materie che riguardano la security a 360°.

Nato con l'obiettivo di migliorare la sicurezza delle aziende e supportare quella del Paese, il Cso (chief security officer) Group intende promuovere in modo costante e continuativo il confronto tra i protagonisti della sicurezza aziendale, stimolando quotidianamente il processo di crescita di un Sistema-Paese efficace. Contestualmente mette a disposizione delle Autorità – tra cui la nuova Agenzia per la Cybersicurezza nazionale – le competenze dei Cso delle aziende leader nei loro mercati, con la convinzione che una concreta resilienza a livello di Sistema-Paese si possa raggiungere solo attraverso un’efficace sinergia pubblico-privato, con il coinvolgimento tanto delle pmi quanto delle grandi aziende.

Durante la pandemia, Aipsa ha continuato a stimolare la collaborazione tra le organizzazioni di security con attività di condivisione e confronto che hanno contribuito in modo efficace nella gestione dell'operatività quotidiana. Con il Cso Group l’associazione propone un ulteriore strumento dedicato alla sicurezza privata ed alla collaborazione con le istituzioni.

“Come associazione crediamo fortemente che la condivisione svolga un ruolo centrale per affrontare al meglio i rischi aziendali in ambito sicurezza.

Riteniamo fondamentale che gli esperti del settore condividano tra loro esperienze e best practice. La nascita di un gruppo di lavoro vuole essere uno strumento che acceleri l’aggiornamento e la crescita di know how del settore, rendendola veloce, utile e costante nel tempo” afferma Andrea Chittaro, presidente Aipsa. Le aziende interessate a far partecipare i propri responsabili della security, potranno entrare a far parte del Gruppo attraverso una richiesta di adesione da inviare ad Aipsa e alla successiva sottoscrizione di un protocollo di intesa.