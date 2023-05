Cybersecurity e service integration, le proposte di SMI

Roma, 26 mag. (askanews) – La sicurezza informatica oggi è sempre più importante. Solo nel 2022 le denunce per truffe e frodi informatiche sono state oltre 22mila a Milano, più di 20mila a Roma, 16mila.412 a Torino, 15mila a Napoli. Per discutere e sconfiggere il fenomeno, si è svolto a Roma l’Open Day di SMI, l’evento organizzato da SMI Technologies and Consulting, che ha portato a Roma i rappresentanti delle big dell’ITC.

Al centro della giornata le strategie zero trust e multi cloud, i sistemi XRD, backup multi cloud e tecnologie integrate, per garantire maggiore efficienza e stabilità del lavoro. Una giornata per parlare di digitalizzazione, innovazione e service integration, che ha visto gli interventi sul palco di Cesare Pizzuto, CEO di SMI; Stefano Tiburzi, COO di SMI; Michele Festuccia, senior systems engineer manager di Cisco; Francesco Russo, partner account manager di Cradlepoint; Nicola D’Ottavio, partner alliance manager di Delinea; Michelangelo Uberti, field marketing manager di Dynatrace; Davide Raggi, product manager di Konica Minolta; Alessandro Frillocchi, senior account manager di OpenText Cybersecurity; Stefano Bucci, country leader e technology software engineers di Oracle; Gioacchino D’Amore, channel account manager di Watchguard; Sergio Manidi, country manager di Ingecom per Zerofox. Presenti anche Lenovo e SAS. L’evento è stato moderato dal giornalista Marco Lorusso.

Dal confronto tra le aziende è emerso che i punti da tener presente sono principalmente la prevenzione degli attacchi, l’efficientamento del lavoro di hardware e software, e proteggere i dati attraverso backup continui e archiviazioni multi cloud. L’innovazione rimane una delle priorità, ma è importante scegliere la tecnologia che maggiormente risponde a quelle specifiche necessità.

Tra le esigenze maggiormente sentite dagli imprenditori, quella di poter contare su sistemi di sicurezza altamente sofisticati, con controlli delle identità a più fattori, sulla continuità del lavoro e dello scambio di informazioni, e l’integrazione di dati che provengono da fonti diverse.

Cesare Pizzuto, CEO di SMI: “Sono estremamente soddisfatto di come è andata. Ha rappresentato la voglia, cioè di far incontrare la domanda e l’offerta. L’offerta sono i brand che hanno raccontato quale è la visione, dal punto di vista della sicurezza e di gestione del dato. Hanno portato via la possibilità che ad alcune loro domande ci fossero delle risposte, integrando quete soluzioni e questi servizi”.