Cybersecurity, Faella (Leonardo): elevare cultura della sicurezza

Roma, 28 apr. (askanews) – “Un convegno sulla cybersicurezza è essenziale, imprescindibile per elevare non solo la cultura della sicurezza ma anche la capacità di fare sistema, di agire come ecosistema che coinvolga i player pubblici, i player della sicurezza nazionale e sovranazionale, le aziende private leader in questo contesto – in particolare Leonardo per ragioni noto ma anche in generale – e gli innovatori, ovunque essi siano. Tutti coloro – startup, università, centri di ricerca, che possono e devono sempre più sistema per innalzare la capacità del sistema Paese in tutte le sue articolazioni per essere sicuro e resiliente fin dalla progettazione”.

Lo ha detto Gennaro Faella, SVP Strategic Innovation & Development Leonardo Spa, intervenuto al convegno “Innovation cybersecurity summit” promosso e ideato da Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori a Roma.