"Cybersecurity in a Global Digital Age: Policy and Management"

Roma, 17 ott. (askanews) – La Luiss School of Government ha ospitato l’Executive Program “Cybersecurity in a Global Digital Age: Policy and Management”, rivolto ad alcuni funzionari pubblici Under 40 provenienti dai Paesi dei Balcani occidentali. Il progetto è parte del Programma Balcani 2022 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il corso vuole essere un punto di partenza per formare un nuovo gruppo di esperti nelle policy per la sicurezza informatica. Abbiamo parlato degli obiettivi e delle finalità del corso con il Prof. Giuseppe Italiano, condirettore del Master Luiss in Cybersecurity e direttore dell’Executive Program:

“L’obiettivo è quello di formare e lavorare insieme a questi giovani funzionari in termini di cybersecurity, creando tavoli di lavoro con loro, aiutandoli a progredire in questo settore in cui noi investiamo molto. Abbiamo infatti anche un Master in cybersecurity”.

Inoltre sono intervenuti ai nostri microfoni due funzionari che hanno preso parte al corso di cybersecurity:

Arman Muli : “La Luiss ci ha dato questa incredibile opportunità di scavare più a fondo nell’intelligenza artificiale e nella cybersecurity in generale. E sono abbastanza sicuro che vedremo molti problemi e sfide che dovremo affrontare in questo contesto”.

Milica Alavanja: “Da questo corso trarrò le più recenti conoscenze nel campo della cybersecurity. È davvero importante per la regione dei Balcani occidentali, in quanto siamo in un processo di integrazione e adesione europea e la trasformazione digitale è preziosa per questo processo”.

Il percorso si è svolto in modalità ibrida, con una prima parte online seguita da lezioni in presenza, creando occasioni di networking e di incontro con esperti provenienti dal mondo delle aziende, dell’accademia e delle istituzioni.