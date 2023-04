Cybersecurity, Maracino (Atlantica): SOC unificato nazionale

Roma, 14 apr. (askanews) – “Oggi il cybercrime e in generale i temi della cybersecurity possono essere fronteggiati soltanto facendo fronte comune al

pericolo e alla minaccia che costantemente ci riguarda. Un passo del genere tra istituzioni e privati credo sia il futuro della federazione di un SOC unificato a livello nazionale per far fronte a tutto ciò”.

Così Luigi Maracino, Direttore Generale Atlantica Cybersecurity, in occasione del III Innovation Cybersecurity Summit promosso da Angi in collaborazione con l’ufficio del Parlamento europeo in Italia.