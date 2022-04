Cybersecurity, Ravasio (Oracle): investiamo in tecnologia cloud

Roma, 28 apr. (askanews) – “La cybersecurity è di fatto un tema che viviamo tutti i giorni sia privatamente che in azienda con impatto sulla vita pubblica. Oracle si pone sulla cybersecurity come un abilitatore internazionale che investe in tecnologia cloud. La cybersecurity viene interpretata per ora in quattro temi: progettiamo i prodotti e le soluzioni senza fare prodotto e metterci intorno la security, ma all’interno partendo dal chip e ai server, fino all’application.

La security è dentro le nostre soluzioni. In secondo luogo andiamo ad avere una security che è automatica, con risoluzioni basate sull’intelligenza artificiale”. In terzo luogo “la security viene garantita 24 ore 7 giorni su 7. Infine, è lo zero trust, non ci fidiamo di nessuno”. Lo ha detto Giovanni Ravasio Cloud Applications VP & Country Leader, Oracle Italy, alla Innovation Security Summit promossa da Angi a Roma.