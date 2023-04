Cybersecurity, Rosato: investire in risorse e competenze

Roma, 13 apr. (askanews) – “Abbiamo bisogno di investire di più in cybersecurity, soprattutto di investire sulle nuove forze, nuove energie e nuove risorse umane, giovani che abbiano la passione e la competenza per lavorare in questo settore così delicato, sapendo che è difficile il reclutamento in particolare nella pubblica amministrazione. Ci vogliono modalità diverse e nuove, e diverse retribuzioni perchè il privato paga molto di più del pubblico, che si sta impoverendo di queste professionalità. E’ un ambito di lavoro in cui dobbiamo trovare soluzioni e bisogna farlo anche rapidamente”.

Lo ha affermato l’On. Ettore Rosato, segretario del Copasir, in occasione dell'”Innovation Cybersecurity Summit”, iniziativa promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.