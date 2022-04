Cybersecurity, Santagata (Telsy-Tim): serve governance nazionale

Roma, 28 apr. (askanews) – “Il mondo cyber segue l’evoluzione dell’ecosistema in cui ci troviamo a vivere tutti i giorni. In questo momento è importante ripensare il modo con cui gli stakeholders della materia hanno approcciato il mondo cyber. E’ il momento di pensare a una governance nazionale di tutte le tecnologie che vengono sempre più utilizzate per difendere le nostre informazioni e i nostri dati”. Lo ha detto Eugenio Santagata, AD di Telsy e Chief public affairs & Security officer di Tim, a margine dell’Innovation Cybersecurity Summit a Roma.

“L’Italia non è tra le nazioni tecnicamente in ritardo, anche se abbiamo dovuto correre per colmare alcuni gap. Abbiamo tutte le competenze e le capacità per poter anche in questo campo primeggiare. Abbiamo tantissimi talenti”, ha aggiunto.