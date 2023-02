Cybersecurity, TrueScreen scelta da Apple come "App of the Day"

Roma, 10 feb. (askanews) – TrueScreen, la soluzione cybersecurity che certifica contenuti digitali con valore legale, garantendone autenticità ed immodificabilità, con l’obiettivo di prevenire frodi e disinformazione, è stata selezionata da Apple come “App of the Day” nel suo App Store, a solamente un anno dalla sua creazione.

Un riconoscimento importante: su milioni di app disponibili, l’App Store seleziona le più significative da mettere in vetrina come “App of the Day” perché ritiene possano avere un impatto sulla vita delle persone in tutto il mondo e per puntare i riflettori sugli sviluppatori e il loro incredibile lavoro.

Fabio Ugolini, General Manager Italia TrueScreen: “Siamo davvero orgogliosi che Apple abbia selezionato TrueScreen come App of the Day. E’ merito del nostro team, che ogni giorno rende i nostri servizi e l’esperienza in-app sempre migliori. TrueScreen è costantemente impegnata nel ripristinare la fiducia nella comunicazione digitale, fornendo a tutti una tecnologia accessibile per contrastare frodi e disinformazione e accelerare la gestione dei dati, in qualsiasi relazione sociale ed economica.

Siamo entusiasti che Apple condivida i nostri stessi valori fondanti, tra i quali garantire una maggiore autenticità e trasparenza dei contenuti digitali che consumiamo quotidianamente”.

Quali sono le visioni di mercato e di scenario di TrueScreen?

“Dobbiamo capire che la cyber security è un problema che riguarda tutti e non soltanto un fatto di cronaca. Ed è quindi necessario per ognuno di noi dotarci di strumenti che permettano di garantire certezza verità e sicurezza delle informazioni”.

Ma come funziona TrueScreen?

“TrueScreen analizza, certifica e preserva l’integrità di foto, video, screenshot e registrazioni audio; in pochi secondi viene generato un report tecnico legale contenente dati e metadati del contesto di acquisizione dei file analizzati (geolocalizzazione, indirizzi di rete ecc.)”.

Facciamo un esempio:

“TrueScreen è molto utilizzato in ambito bancario, assicurativo, sicurezza sul lavoro, settore edile e infrastrutture, ma può essere molto utile anche nella vita di tutti i giorni per comprovare un evento o un fatto, come un incidente automobilistico, revenge porn, chat diffamanti.

Insomma ogni qual volta ci sia la necessità di comprovare la propria verità”.