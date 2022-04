Cybersecurity, Virgilio (Difesa): impegno nel respingere attacchi

Roma, 29 apr. (askanews) – “La cybersicurezza è di importanza fondamentale anche per le operazioni militari e lo strumento militare contribuisce nell’ambito delle proprie attribuzioni a quella che deve esser la sicurezza e la resilienza nazionale in questo dominio nel quale i principali competitor si confrontano e talvolta in maniera non palese”. Lo ha spiegato Gaetano Virgilio Capo Ufficio Generale Innovazione Difesa – Stato Maggiore della Difesa, nel corso dell’Innovation Security Summit a Roma promosso da Angi.

“Il coinvolgimento in questi eventi di confronto – ha aggiunto – ci aiutano a capire le diverse esigenze delle amministrazioni pubbliche e private in modo da identificare gli strumenti più idonei per gestire questa realtà complessa che è il dominio cibernetico”.