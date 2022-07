Cybersicurezza, Pinotti: non riguarda solo la guerra

Roma, 6 lug. (askanews) – “La protezione del cyberspazio è un aspetto che dobbiamomigliorare e sviluppare giorno dopo giorno perché sono

innumerevoli le possibilità di trovare un buco nel sistema. Noi oggi siamo focalizzati sulla cyber guerra, ma non scordiamoci che questi aspetti possono colpire la vita quotidiana di ciascuno di noi come per esempio è successo in occasione dell’attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio, che hanno causato il blocco della campagna vaccinale”, lo ha dichiarato la Sen.

Roberta Pinotti, Presidente della commissione Difesa del Senato,

durante la puntata odierna di Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Sullo sviluppo, è importante l’impostazione data dall’agenzia nazionale perché noi abbiamo deciso di diventare produttori di sistemi e capacità. E su questo è importante far crescere anche le piccole realtà con competenze italiane così come è importante coinvolgere l’imprenditoria privata, che deve essere

sensibilizzata e coinvolta su questi aspetti, senza tralasciare l’importanza della formazione dei nostri giovani su questi temi.

Non si combatte questa guerra senza un’adeguata consapevolezza da parte di tutti”, ha concluso la Pinotti.