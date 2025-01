Cybertruck Tesla esploso a Las Vegas, tutte le piste ancora aperte

Las Vegas, 3 gen. (askanews) – Si continuano a fare ipotesi sul cybertruck Tesla esploso a Las Vegas all’esterno del Trump International Hotel. La polizia ha diffuso il video in cui si vedono i vigili del fuoco sulla scena poco dopo l’eplosione, gli oggetti e le armi ritrovati nella vettura e alcune immagini che ricostruiscono il tragitto fatto dal truck prima di arrivare davanti all’hotel.

L’uomo trovato morto all’interno si sarebbe suicidato, hanno dichiarato le autorità, aggiungendo che i motivi del suo gesto restano per il momento “sconosciuti”. “Abbiamo scoperto, grazie all’ufficio del medico legale, che l’individuo aveva subito una ferita d’arma da fuoco alla testa prima che il veicolo esplodesse”, ha dichiarato lo sceriffo di Las Vegas Kevin McMahill. L’uomo non è ancora stato formalmente identificato, in attesa del test del DNA, ma le autorità – che hanno trovato i documenti di identità – ritengono si tratti di Matthew Alan Livelsberger, militare di 37 anni del Colorado.

Il cybertruck del 2024 è andato completamente a fuoco. All’FBI si prende in seria considerazione l’ipotesi che si sia trattato di un tentativo di attentato, dato che il mezzo è esploso di fronte a un edificio appartenente a Trump e su un mezzo costruito dall’azienda di Elon Musk. Ma non è chiaro il movente.

Inoltre, si continua a indagare su eventuali connessioni con l’attentato suicida di New Orleans, in cui sono morte 14 persone, definito dall’FBI un atto di terrorismo premeditato. Se all’inizio i due episodi non sembravano collegati, il furgone utilizzato per investire la folla e la Tesla esplosa sono stati noleggiati tramite la stessa app.

Dalle indagini è emerso che il veicolo ha fatto tappa in diverse stazioni di ricarica Tesla in Colorado, Nuovo Messico, Arizona e Nevada, prima di entrare a Las Vegas; poi è arrivato vicino al Trump Hotel, dove una combinazione di fuochi d’artificio, serbatoi di gas e carburante da campeggio nel cassone è stata fatta esplodere con un dispositivo controllato dal conducente, secondo quanto riferito dalla polizia. Livelsberger aveva prestato servizio anche in molti altri paesi, tra cui l’Afghanistan. Le piste sono ancora tutte aperte.