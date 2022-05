Cybesecurity, Armenise (Axians): 623 mln stanziati dal Governo

Roma, 25 mag. (askanews) – “Il Governo si pone obiettivi importanti e per raggiungerli sta stanziando, grazie ai fondi del PNRR, ingenti fondi. 623mln stanziati dall’esecutivo sulla cybersecurity e quasi l’1,5% del totale dei fondi che arriveranno dai fondi europei saranno investiti in digitalizzazione, cifre mai viste prime. I progetti principali messi in campo, che si fondano sulle linee delle competenze e quelle delle tecnologie soprattutto nel campo delle intelligenze artificiali, ci trovano assolutamente d’accordo.

Ora però il sistema paese deve essere bravo nel dare esecutività a tutta la grande progettazione che si sta mettendo in campo”, ha dichiarato Michele Armenise, Managing Director di Axians Italia, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto dal Direttore Piero Tatafiore.

“Le priorità dovrebbero essere orientate su tre ambiti: accelerare la capacità esecutiva, puntare strategicamente su partenariato pubblico-privato, ed elevare il livello di proattività nell’approccio del tema di gestione del rischio di attacchi cyber”, ha concluso Armenise.