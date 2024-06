Cyndi Lauper lascia le sue impronte al Chinese Theatre di Hollywood

Los Angeles, 5 giu. (askanews) – La cantante americana Cyndi Lauper ha lasciato l’impronta delle sue mani e dei suoi piedi ma anche il suo autografo nel cemento del cortile del Chinese Theatre, a Hollywood. Con lei a festeggiare la collega icona della musica Cher e la cantante Bebe Rexha. Tanti i fan che la hanno applaudita.

Cyndy, cantautrice, attrice, attivista, doppiatrice, regista e compositrice statunitensi si è affermata agli inizi degli anni ’80, pubblicando il suo primo album di successo She’s So Unusual (1983). Il 12 giugno compie 71 anni.

I singoli come Girls Just Want to Have Fun, True Colors e Time After Time hanno consacrato Cyndi Lauper come una delle icone più celebri della musica pop, ma la sua carriera è ricca di tanti altri successi.