D-Day: la cerimonia al memoriale britannico a Ver-sur-Mer

Milano, 6 giu. (askanews) – Il Ministro delle Forze Armate, Sébastien Lecornu, e il suo omologo britannico, Ben Wallace, hanno partecipato a una cerimonia internazionale al British Memorial di Ver-sur-Mer (Calvados) in occasione del 79° anniversario dello sbarco del 6 giugno 1944 e in omaggio ai 22.442 soldati che persero la vita sotto il comando britannico quell’anno in Normandia per liberare l’Europa. Presenti anche alcuni veterani.