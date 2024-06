D-day, un gruppo di veterani in viaggio in nave dalla Gran Bretagna alla Francia

D-day, un gruppo di veterani in viaggio in nave dalla Gran Bretagna alla Francia

Portsmouth (Inghilterra) 5 giu. (askanews) - Un gruppo di veterani del D-Day è partito a bordo di un traghetto da Portsmouth, sulla costa meridionale della Gran Bretagna, per dirigersi in Francia e assistere ai festeggiamenti dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia....