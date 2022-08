Da Al Bano a Annalisa: i concorrenti di Sanremo 2023

Da Annalisa a Al Bano: tutto quello che c'è da sapere sui partecipanti di Sanremo 2023.

Mancano oltre 7 mesi alla messa in onda della nuova edizione di Sanremo, ma Amadeus avrebbe già contattato i primi artisti che dovrebbero prendere parte alla kermesse.

Gli artisti di Sanremo 2023

Amadeus sarà il direttore artistico di Sanremo 2023 e di Sanremo 2024 e, avendolo saputo con largo anticipo, il conduttore avrebbe iniziato già da mesi a contattare gli artisti che prenderanno parte al programma.

Tra questi, secondo indiscrezioni, vi saranno Annalisa, Al Bano Carrisi e Tananai. Sul palco della kermess in qualità di co-conduttori vi saranno invece Chiara Ferragni e Gianni Morandi, e ferve l’attesa per sapere quali altre sorprese abbia in serbo Amadeus rispetto alla nuova edizione del programma. Sempre secondo i rumor in circolazione potrebbe prendere parte alla kermesse anche Rocco Hunt, mentre Fedez potrebbe partecipare solo in qualità di ospite (sua moglie Chiara Ferragni sarà presente nella prima ed ultima serata del Festival).

Chiara Ferragni a Sanremo

Amadeus ha dato in esclusiva la conferma della presenza di Chiara Ferragni alla kermesse e l’influencer ha mostrato il suo entusiasmo per la notizia attraverso i social. A causa della sua ultima gravidanza e dei suoi numerosi impegni di lavoro sembra che Chiara Ferragni avesse dovuto rinunciare per ben due volte a prendere parte al Festival.