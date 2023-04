Dopo il debutto di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, per il 2024 Amadeus potrebbe aver puntato Annalisa Scarrone. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante potrebbe salire sul palco dell’Ariston in qualità di conduttrice.

Sanremo 2024, Annalisa conduttrice del Festival?

Come sappiamo da qualche tempo, Amadeus è già al lavoro per il Festival di Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico ha incontrato Chiara Ferragni per proporle il bis, ma sembra che l’imprenditrice abbia rifiutato il suo invito. Secondo il settimanale Chi, Ama avrebbe puntato Annalisa Scarrone.

Annalisa a Sanremo 2024: l’indiscrezione

Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge:

“Il Festival è finito soltanto da due mesi e già girano i rumors per il cast della prossima edizione. In particolare, tra gli addetti ai lavori, circola la voce che tra le prossime co-conduttrici accanto ad Amadeus potrebbe arrivare Annalisa”.

Annalisa a Saremo 2024 per una sola serata

Se l’indiscrezione lanciata da Chi dovesse corrispondere a verità, Annalisa dovrebbe essere co-conduttrice di Sanremo 2024. Mentre Chiara Ferragni è stata contattata per tutte e cinque le serate, l’ex allieva di Amici dovrebbe coprire una sola serata. Per il momento, la cantante non ha commentato l’indiscrezione. D’altronde, almeno fino a dicembre 2023 l’organizzazione del Festival è top secret.