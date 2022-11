Da Amici sogna Sanremo, Alex esce con “Ciò che abbiamo dentro”

Milano, 2 nov. (askanews) – “Ciò che abbiamo dentro” è il nuovo album di inediti di Alex, il giovane cantautore e musicista comasco finalista dell’edizione 2022 di Amici. Undici brani per raccontare le parole che danno forma a sentimenti ed emozioni come la gioia nello stare insieme, la voglia di lasciarsi guidare dall’istinto, la disponibilità di essere “casa” per qualcuno. E proprio l’amore è uno dei temi cruciali.

“L’amore penso sia alla base di ogni cosa, che sia verso una persona o verso una passione.

Anche in Mano ferma o in altre canzoni dell’album, cosa che non mi era mai capitata a livello di scrittura. Ho sempre parlato di me, di quello che vorrei e quindi sicuramente c’è un’evoluzione, però è alla base di tutto”.

Cresciuto tra Italia e Inghilterra, ama scrivere in italiano ma non solo.

“Sicuramente sì ho pensato e ho anche scritto in inglese anche prima, però forse non è ancora il momento giusto però è una cosa a cui penso spesso”.

L’abum contiene primo singolo estratto “Mano ferma”, Alex dopo il talent sogna Sanremo, ma spiega come ci andrebbe.

“Sanremo è sicuramente un sognettino che ho nel cassetto, poter arrivare un giorno su quel palcoscenico ma le cose vanno come vanno, non si sa mai, sicuramente con la canzone giusta posso anche provare però vediamo”.

A novembre sarà dal vivo per due live nei club a Roma e Milano.