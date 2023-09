Roma, 15 set. (askanews) – Da Parigi a Berlino migliaia di giovani manifestano per il clima. Sono tornati i “Fridays for Future”. E se nella capitale francese si presentano diverse decine di manifestanti, a Berlino circa 12.000 persone si sono date appuntamento alla Porta di Brandeburgo, secondo la polizia tedesca. In comune l’obiettivo della protesta: chiedere ai governi di agire per fermare i cambiamenti climatici.