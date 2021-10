Da Brandon Lee a Steve Irwin: le tragiche morti sul set che hanno sconvolto Hollywood

L’incidente che ha visto come protagonista Alec Baldwin richiama alla mente altre tragedie avvenute sul set negli anni passati

La recente tragedia che ha visto come protagonista l’attore e produttore Alec Baldwin ha letteralmente sconvolto il mondo del cinema. Durante le riprese del western Rust, l’artista ha infatti sparato inavvertitamente alcuni colpi con la pistola di scena, travolgendo mortalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Anche il regista Joel Souza è rimasto ferito durante la disgrazia e ora si trova ricoverano nell’ospedale di Santa Fe, in Messico.

L’incidente è purtroppo solo l’ultimo in ordine di tempo rispetto a una lunga serie di tragedie che hanno visto la morte di popolari attori sul set. Ricordiamo ad esempio la razza velenosa che uccise Steve Hunter, meglio noto come Crocodile Hunter. L’attore morì durante la registrazione di un documentario sulla fauna della barriera corallina di Batt Reef.

Per ironia della sorte, la puntuta del trigone lo colpì inesorabilmente in pieno petto, lui che era sopravvissuto a innumerevoli incontri con predatori e animali feroci.

The greatest Wildlife Warrior the world has ever seen. We have collected our favourite Steve moments in a new DVD set. For all The Crocodile Hunter action, check it out! 🐊https://t.co/E94lX4Cloe pic.twitter.com/iyueKyCZlV

— Australia Zoo (@AustraliaZoo) October 4, 2021