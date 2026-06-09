Da Brescia a Greater Palm Springs, la 1000 Miglia guarda lontano

Brescia, 9 giu. (askanews) – Rombo di motori, bolidi che hanno fatto la storia, percorsi mozzafiato, un vero e proprio museo dell’auto in movimento e ovviamente la corsa che si definisce la più bella del mondo. La storia delle 1000 Miglia è indissolubilmente legata a Brescia, città che fin dalla prima edizione della ‘freccia rossa’ ne rappresenta il cuore.

Mentre Greater Palm Springs è destinazione simbolo dei desert drives californiani capace di regalare esperienze impossibili altrove. Inevitabile che le due mete prima o poi si incontrassero dando vita a sogni e progetti ambiziosi, come ci racconta Scott White, presidente e CEO di Visit Greater Palm Springs.”Siamo in contatto con 1000 Miglia da circa 6 o 7 mesi.

Il nostro sogno è portare un evento 1000 Miglia a Greater Palm Springs. Abbiamo una comunità appassionata di design, auto d’epoca e classiche. Molte persone considerano Palm Springs la loro seconda casa e sarebbero entusiaste di avere l’opportunità di invitare i loro amici che possiedono questo tipo di auto e che desiderano vivere questo tipo di esperienza nella nostra destinazione.

Puntiamo all’autunno, quindi a novembre 2028, come primo anno per un possibile evento in stile 1000 Miglia. E pensiamo che ci sia una grande opportunità per ciò che 1000 Miglia offre al mondo: il loro impegno per il design, la passione per la storia. E si integra perfettamente con la nostra destinazione. Architettura modernista di metà secolo, la storia del Rat Pack, la vecchia Hollywood che arriva a Palm Springs. Lo sfondo perfetto”, dichiara White.White ci spiega che vicino alle montagne e a Los Angeles, l’ambiente è simile a un’oasi, con ampi spazi aperti, un clima splendido e strade panoramiche che conducono alle montagne, al Joshua Tree National Park, perfette per gite di un giorno: Greater Palm Springs, con il suo patrimonio legato al design mid-century modern, una radicata cultura automobilistica e scenari desertici suggestivi, rappresenta una cornice ideale per ospitare un evento capace di unire lusso, storia e performance, ci spiega.”In futuro, potremo continuare a espandere l’evento, creando – dice White – un’esperienza 1000 Miglia che crescerà nel tempo in un ambiente di altissima qualità. Cosa significa 1000 Miglia per me? Significa un evento per persone appassionate e, credo, profondamente impegnate a preservare la storia dell’auto e la cultura del mondo automobilistico, a continuare a raccontarne la storia. Si tratta di persone che amano condividere le auto che hanno collezionato e che hanno iscritto alla 1000 Miglia, per continuare a celebrare l’industria automobilistica e la sua storia. E noi facciamo lo stesso nella zona di Palm Springs. Continuiamo a preservare e proteggere l’architettura del nostro settore, la storia della nostra destinazione, il patrimonio che abbiamo creato per la nostra comunità. Ci sono molte analogie tra il mondo dell’automobilismo, la 1000 Miglia e ciò che abbiamo nella nostra destinazione. Penso che sia un’ottima opportunità per creare una sorta di connubio tra le due destinazioni e 1000 Miglia, per avere un altro grande evento da presentare al pubblico californiano, statunitense, della costa occidentale. Stiamo cercando di portare un po’ d’Italia e di 1000 Miglia in California, e pensiamo che Palm Springs sia il luogo ideale per lanciare questa nuova iniziativa”. Greater Palm Springs comprende nove città: Palm Springs, Desert Hot Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Palm Desert, Indian Wells, La Quinta, Indio e Coachella, ognuna delle quali offre un mix unico di esperienze sotto un cielo azzurro che come in pochi posti al mondo, è praticamente una certezza. E in qualità di sponsor, come premio speciale per l’equipaggio vincitore della 1000 Miglia, Visit Greater Palm Springs ha offerto un soggiorno di lusso di sette notti a Greater Palm Springs per pilota e copilota, ciascuno accompagnato da un ospite. Un’esperienza personalizzata che prevede pernottamenti presso due dei più rinomati resort: Sensei Porcupine Creek e Parker Palm Springs.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Gualtiero BenatelliImmagini askanews, Visit Greater Palm Springs