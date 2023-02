Da Cate Blanchett a Colin Farrell, sfilano le star ai Bafta

Roma, 20 feb. (askanews) – A Londra sfilano sul red carpet i candidati ai Bafta, gli Oscar britannici che si tengono a circa un mese dalla cerimonia degli Academy a Los Angeles.

Sul tappeto rosso sono arrivate tra gli altri le bellissime Cate Blanchett, nominata per “Tar” e anche vincitrice come miglior attrice per il suo ruolo di direttrice d’orchestra, Jamie Lee Curtis, nominata come miglior attrice per “Everything Everywhere All At Once”, Angela Bassett, candidata come miglior attrice non protagonista per “Black Panther: Wakanda Forever” e Colin Farrell, candidato come miglior attore per “Banshees”.