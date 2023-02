Da Cottarelli ddl sui costi dei programmi: "Non c'è trasparenza"

Milano, 16 feb. (askanews) – Carlo Cottarelli ha presentato il suo primo ddl. Il tema è la trasparenza dei programmi elettorali, infarciti troppo spesso, secondo il senatore del Pd, da promesse non realizzabili e senza coperture economiche.

“Adesso non ce ne è trasparenza, sia nel 2018 che nell’ultima tornata elettorale, se si leggono i programmi si trovano un sacco di promesse, aumenti di spesa, tagli di tasse, qualcuno sostiene con coperture che non si dicono quali siano: non è una cosa che fa bene alla politica ma allontana gli elettori il fatto che i programmi che dovrebbero essere il punto di partenza non sono abbastanza chiari”, ha detto ad askanews.

Il progetto di legge è stato già sottoscritto da alcuni colleghi Dem. “La mia intenzione è sentire gli altri gruppi politici, non vedo un partito che potrebbe dire siamo contrari alla trasparenza dei nostri programmi elettorali”, ha aggiunto Cottarelli.